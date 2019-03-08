В Керчи проверили качество питьевой воды

На 1 января 2019 года в Республике Крым для централизованного питьевого водоснабжения используются 1 255 источников водоснабжения, в городе Севастополе – 12. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Крым.

Ежегодно ведомством оценивается качество питьевой воды. Из распределительной сети в 2018 году исследовано на санитарно-химические показатели 16 570 проб, на микробиологические показатели – 17 366 проб.

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 6,1 % проб воды. Пробы с отклонениями зафиксированы в городах Красноперекопск, Армянск, Евпатория, Саки, в Красноперекопском, Сакском, Раздольненском, Черноморском, Первомайском, Ленинском и Симферопольском районах.

Читайте: Роспотребнадзор начнет консультировать население по транспортным услугам

По микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 1,5 % проб воды. Выше республиканского данный показатель в Ленинском, Красногвардейском, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах и в городе Керчь.

По паразитологическим и радиологическим показателям проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2018 году не было.

«В целях реализации положений Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» территориальными отделами Межрегионального управления Роспотребнадзора в 2018 году было направлено 116 уведомлений в органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие предприятия о несоответствии качества питьевой воды, согласован 21 план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями», — рассказывают в пресс-службе.

Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой на контроле.