В Керчи проводят изоляцию труб теплоснабжения

Работники «Керчьтеплокоммунэнерго» восстанавливают изоляцию труб, а керчане срывают свежий утеплитель. Об этом пишет на своей странице в Facebook Сергей БОРОЗДИН.

График изоляции труб расписан до июня 2019 года, но уже за несколько недель ремонтные бригады выполнили большой объем работ.

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«Работы по теплоизоляции уже проведены на многих участках города, в том числе на улице Генерала Петрова, 14, Буденного 2/7-15, Горького, 2Д и 3Е, Свердлова, 37, Марата, 1-18, на участках около больницы №1 и интерната по улице Чкалова. Темп набран. Люди до позднего вечера находятся на объектах, утепляя трассы», — пишет глава администрации города Керчи.

Однако, на некоторых участках, где были проведены работы по теплоизоляции, на трубах уже сорван свежий утеплитель. Это участки на улицах Буденного, 15, Свердлова, 37-39, Ульяновых.

Глава администрации призвал керчан бережней относиться к городскому имуществу, ведь всё это делается для блага самих жителей.