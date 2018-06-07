В Керчи проводят профилактическое мероприятие «Железнодорожный переезд»

В целях повышения безопасности дорожного движения на пересечениях автомобильных и железных дорог, а также контроля за эксплуатационным состоянием железнодорожных переездов с 4 по 10 июня 2018 года в Керчи проводится специальное мероприятие под условным названием «Железнодорожный переезд».

Как правило, аварии на переездах происходят по вине водителей автотранспорта, которые игнорируют требования дорожных знаков, световой и звуковой сигнализации. Не обращая внимания на то, что железнодорожный переезд — это зона повышенной опасности, водители выезжают на пути, подвергая свою жизнь реальной опасности. Поэтому особое внимание автоинспекторов направлено именно на соблюдение водителями правил проезда железнодорожных переездов.

Необходимо помнить, что если движение запрещено, водитель должен остановиться перед дорожной разметкой (стоп-линией), дорожным знаком «Проезд без остановки запрещен» либо шлагбаумом или светофором. В случаях отсутствия средств организации дорожного движения необходимо остановится не

ближе 10 м до ближайшего рельса. При вынужденной остановки транспортного средства на переезде водитель обязан немедленно высадить людей и принять меры для освобождения путей, а если это не удается сделать, он должен:

а) если имеется возможность, послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда не менее чем на 1000 м, объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда. Сигналами являются круговые движения руки. В светлое время с лоскутком ткани или любым хорошо заметным

предметом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — с фонарем или факелом.

б) оставаться возле транспортного средства и, подавая сигналы общей тревоги, принимать все меры для освобождения переезда.

Госавтоинспекция Управления МВД России по г. Керчи напоминает: согласно действующему законодательству, нарушение правил проезда через железнодорожные пути, пересечение их вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо на запрещающий сигнал светофора, а также остановка или стоянка на железнодорожном переезде наказываются штрафом в размере 1000 руб. или лишением права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев. При повторном нарушении вас ждет лишение права управления транспортным средством на год.