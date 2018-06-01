В Керчи проходит Кубок города по воркаут 2018

Сегодня, в Международный день защиты детей, в городе проходит Кубок Керчи по воркаут. Место проведения соревнований — спортивная площадка на набережной города.

В программе спортивного конкурса силовое троеборье (подтягивания 24 кг, брусья 40 кг), троеборье до 18 лет, двоеборье до 12 лет, двоеборье до 16 лет.

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В перерывах между выступлениями гостей праздника радуют гости мероприятия: музыкальные коллективы, а также профессиональные спортсмены.

Кубок города по воркаут 2018 фото

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