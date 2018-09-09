В Керчи проходит парад невест

В честь Дня Города в Керчи прошло открытие Парада невест, на который приехали принять участие самые красивые девушки со всего Крыма.

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Хоть торжественное открытие парада и немного задержалось, но людей, желающих наблюдать за торжеством не убавилось, а после начала мероприятия их становилось все больше и больше.

После представления всех участниц, девушки выпустили голубей, что еще с давних времен считается символом мира и любви.

После окончания, все девушки отправились на авто-мотопробег к Обелиску Славы на горе Митридат.

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