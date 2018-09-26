В Керчи проходит проверка автомобилей с опасным грузом

Госавтоинспекция УМВД России по городу Керчи проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз».

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в сфере перевозок опасных грузов автомобильным транспортом с 24 по 28 сентября 2018 года сотрудниками Госавтоинспекции на территории города Керчи проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Опасный груз». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Дорожные полицейские в рамках проводимого мероприятия проверят транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов, а также соответствующие регистрационные и разрешительные документы на право предоставления услуг по данному виду перевозок, наличие российского национального водительского удостоверения. Кроме того будет усилен надзор за соблюдением порядка выпуска на линию, своевременность и достоверность проведения предрейсового медицинского осмотра и технического состояния транспортного средства.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают установленные параметры по ширине, высоте или длине, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляется в соответствии со специальными правилами.

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