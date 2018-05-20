В Керчи проходит турнир по Lasertag (ВИДЕО)

Вчера, 19 мая 2018 года, в Керчи состоялся третий, уже ставший традиционным, Открытый турнир по Lasertag.

Для участия в мероприятии съехались команды с разных городов Крыма. Помимо керчан, в лазертаг играли севастопольцы и симферопольцы.

Базой для проведения конкурса стал пансионат «Прибой», а организатором соревнований выступила Рина Воронова.

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В рамках турнира состязания проходят в нескольких возрастных группах. Так, за первенство борется младшая (с 14 лет до 21 года) и старшая категории (свыше 21 года).

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