В Керчи проходит турнир по самбо

«Кубок двух морей» сегодня стартовал в нашем городе и уже в 10:00 все желающие могут наблюдать за происходящим действием.
Читать: Глава администрации города встретился с Юлией РЕВВОЙ, чемпионкой мира по самбо
Турнир проводится уже шестой раз в нашем городе, но именно этот год для него самый знаковый – год в который была запущена автомобильная ветка на Крымском мосту.
В соревнованиях приняло участие больше полутора тысяч мальчиков и девочек, которые приехали из более 100 городов России.
КерчьИНФО напоминает, что турнир проходит в санатории «Москва-Крым».