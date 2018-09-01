В Керчи проходит турнир по самбо

«Кубок двух морей» сегодня стартовал в нашем городе и уже в 10:00 все желающие могут наблюдать за происходящим действием.

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Турнир проводится уже шестой раз в нашем городе, но именно этот год для него самый знаковый – год в который была запущена автомобильная ветка на Крымском мосту.

В соревнованиях приняло участие больше полутора тысяч мальчиков и девочек, которые приехали из более 100 городов России.

КерчьИНФО напоминает, что турнир проходит в санатории «Москва-Крым».

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