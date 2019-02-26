В Керчи проходит Всероссийская научно-практическая конференция (ФОТО)

На сегодняшнем мероприятии присутствовали почётные гости из всей России.

Торжественное открытие VII Всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», посвященной 75-летию освобождения Крыма и Керчи от немецко-фашистских захватчиков, прошло в здании судомеханического техникума.

На конференции присутствовали представители научных и музейных учреждений Керчи, Крыма и России, представители межгосударственного союза городов-героев, государственных органов, ветераны, поисковики, представители СМИ, режиссеры и другие.

Участники мероприятия имели возможность осмотреть целых две выставки, после чего отправились в конференц-зал Студенческого клуба ФГБОУ ВО «КГМТУ» на торжественное открытие конференции. Там их ждала церемония вынесения флагов Российской Федерации, Республики Крым и города-героя Керчи и литературно-музыкальная композиция студенческого клуба «Крым — наш!».

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После выступления студенты вручили цветы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Российской Федерации.

С приветственным словом выступили почётные гости мероприятия, а затем состоялось торжественное подписание договоров о сотрудничестве между РО ДОСААФ России в Республике Крым, ФГБОУ ВО «КГМТУ» и ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник».

Конференция продлится несколько дней и включит в себя выступления участников, выездные заседания и показ объектов керченского музея-заповедника.

В Керчи проходит Всероссийская научно-практическая конференция