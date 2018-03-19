В Керчи прозвучит сигнал тревоги

С 21 по 23 марта в Керчи проведут командно-штабное учение по гражданской обороне. Керчане, не паникуйте!

«В соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Республики Крым на 2018 год, с 21 по 23 марта 2018 года под руководством Главного управления МЧС России по Республике Крым на территории муниципального образования городской округ Керчь будет проводиться командно-штабное учение по гражданской обороне на тему: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования городской округ Керчь. Проведение эвакуационных мероприятий», — сообщает пресс-служба Керченской администрации.

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В связи с проходящим командно-штабным учением просим население соблюдать спокойствие.

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