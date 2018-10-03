В Керчи пьяная «автоледи» разбила две «Мазды» (ФОТО)

Ночные «покатушки» в нетрезвом виде — любимое занятие 19-летней девушки за рулем «копейки».

В редакцию КерчьИНФО обратилась керчанка, автомобиль которой серьезно пострадал:

«Мы с мужем проснулись в два часа ночи от звука сигнализации. Посмотрели по камерам — нашей машины нет. Точнее есть, но частично».

Выяснилось, что девушка за рулем «копейки» врезалась в два припаркованных автомобиля. Тормозной путь — 27 метров. Расстояние между пострадавшими припаркованными авто — около 15 метров.

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В итоге один из авто, по словам владельца, ремонту не подлежит.

ДТП произошло по улице Главная возле дома номер 18. Виновница аварии — 19-летняя керчанка. Совсем недавно получила права.

«Девушка была очень пьяная. Она сказала, что это не первый раз таких «покатушек» в пьяном виде. Для нее это привычное дело. Нравится ей очень пьяной кататься. Сама она не пострадала, только боялась, что свою машину поцарапала».

На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Составили протокол. Пояснили всем владельцам авто, что случай не страховой, да и страховая компания «копейки» не компенсирует никакие последствия, потому что водитель была в нетрезвом состоянии.

Владельцам синей иномарки, которая не подлежит восстановлению, остается только через суд требовать возмещения ущерба с молодой любительницы пьяной езды.

В Керчи пьяная девушка разбила две иномарки

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