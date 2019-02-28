В Керчи пьяный водитель едва не убил пешехода (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня днем в районе Дворца пионеров.
Столкнулись два автомобиля перед пешеходным переходом. По словам свидетелей водитель черной иномарки ехал с большой скоростью и не успел остановиться перед автомобилем, пропускающим пешехода.
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От удара впередистоящий автомобиль развернуло и он едва не сбил пешехода.
Согласно показанием свидетелей, водитель черной иномарки был пьян.
В сети появилось видео с место происшествия.
Авария в Керчи: чуть не сбили пешехода