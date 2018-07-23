В Керчи работает эвакуатор: свершилось!

С прошлой недели в Керчи неправильно припаркованные автомобили увозят на штрафстоянку. Правомерные действия стали предпринимать после публикации статьи на сайте КерчьИНФО о парковке под запрещающий знак.

Керчане сообщают в социальной сети о работе эвакуатора в городе. На штрафстоянку забирают автомобили, которые припаркованы под запрещающий знак. Не для всех это радостное событие, но справедливое.

В прошлом году было известно, что в Керчи заработала штрфплощадка. Ее открыла частная фирма по договору в Минтрансом РК. Она работала только по распоряжению ГИБДД, в случае когда задержанный водитель в состоянии алкогольного опьянения не может предоставить трезвого водителя для транспортировки авто.

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Эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей предприниматель не занимался, поскольку в городе было недостаточно соответствующих знаков. К тому же необходимо было заключать договор с Администрацией .

Работа эвакуатора началась в аккурат после выпуска очередной статьи из серии «Беспредел на керченских дорогах: в каких кустах сидит ГИБДД?». Это в очередной раз свидетельствует о том, что сайт КерчьИНФО не просто читают, но и доверяют.

Сейчас еще наблюдается повальное нарушение ПДД касательно парковки в неположенном месте. Однако, если работа эвакуатора продолжится — ситуация очень скоро изменится.

Внимание! В Керчи работает эвакуатор!

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