В Керчи работают медики из Москвы

В Керчь прилетела Министр здравоохранения и другие специалисты.
По поручению Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВА еще вчера в Керчи вылетела Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника СКВОРЦОВА, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.
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С Министром в Керчь прибыли руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир УЙБА, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксана ГУСЕВА, а также бригады специалистов, в состав которых входят хирурги, комбустиологи, реаниматологи, группа психиатров и психологов из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, а также группа судмедэкспертов.
Кроме того, в готовность приведены два спецборта, оснащенных необходимыми медицинскими модулями для эвакуации пострадавших в федеральные медицинские центры, если это потребуется по медицинским показаниям.