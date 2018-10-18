В Керчи работают медики из Москвы

В Керчь прилетела Министр здравоохранения и другие специалисты.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВА еще вчера в Керчи вылетела Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника СКВОРЦОВА, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.

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С Министром в Керчь прибыли руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир УЙБА, директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава России Оксана ГУСЕВА, а также бригады специалистов, в состав которых входят хирурги, комбустиологи, реаниматологи, группа психиатров и психологов из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, а также группа судмедэкспертов.

Кроме того, в готовность приведены два спецборта, оснащенных необходимыми медицинскими модулями для эвакуации пострадавших в федеральные медицинские центры, если это потребуется по медицинским показаниям.

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