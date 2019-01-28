В Керчи работают над ликвидацией стихийных свалок

За два года на интерактивную карту Крыма нанесли 431 стихийную свалку. Из них 12 — в Керчи.

Эксперты Общероссийского Народного фронта подвели итоги реализации проекта «Генеральная уборка» в Крыму за два года. За это время крымчане нанесли 431 объект на интерактивную карту свалок, из которых 222 уже переведены в «зеленый цвет». Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома Общероссийского Народного фронта в Республике Крым.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» стартовал в феврале 2017 года. С этого момента любой житель Российской Федерации мог сообщить о стихийной свалке, незаконном складировании отходов или «сером» полигоне ТКО на интерактивном

ресурсе.

В Крыму эксперты ОНФ на протяжении двух лет добиваются ликвидации всех наносимых на карту объектов. Больше всего свалок – более 100 нанесено в Симферополе, более 90 в Феодосии, более 30 в Сакском, Симферопольском и Бахчисарайском районах, более 20 в Ялте, 12 в Керчи и Бахчисарае.

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С 2018 года проект реализуется во взаимодействии с Министерством экологии Крыма, поэтому информация о каждой нанесенной свалке также поступает для проверки экологическим инспекторам. В крымских городах и селах общественники добиваются совместной работы с местными администрациями.

«За два года проект «Генеральная уборка» позволил добиться ликвидации более 200 стихийных свалок по всему Крыму. В этом году мы будем держать на народном контроле уборку оставшихся свалок и рекультивацию нанесенных на карту полигонов ТКО», — рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Алла ВЕРТИНСКАЯ.