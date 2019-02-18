В Керчи раскрыли серию квартирных краж на сумму свыше 400 000 рублей

Злоумышленник проникал в квартиры керчан через пластиковые окна и похищал денежные средства и ювелирные изделия.

В полицию Керчи в конце прошлого года поступило несколько заявлений от керчан о совершении кражи имущества из их квартир. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи. В основном из домов горожан похищены были денежные средства и ювелирные изделия, но собственник одной из квартир также заявил о пропаже ценной медали, элитного алкоголя и продуктов питания.

Общая сумма похищенного из квартир керчан составила 430 000 рублей.

Все преступления были совершены одинаковым способом – злоумышленник взламывал пластиковые окна и балконные двери, и таким образом проникал в жилище.

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Сотрудники отделов полиции №1 и №2 УМВД России по городу Керчи в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали преступника. Им оказался житель Симферопольского района, 32 лет, который уже ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Мужчина в содеянном признался и рассказал полицейским, что взламывал отверткой окна и проникал квартиру, откуда выносил ценные вещи и ювелирные изделия. Награбленное имущество злоумышленник сбывал на рынке Симферополя либо сдавал в ломбарды, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

На данный момент злоумышленник находится по стражей. Он подозревается в совершении других противоправных деяний. Так, сотрудниками полиции установлена причастность мужчины в совершении еще семи преступлений, среди которых кража ордена «Красной звезды», дорогостоящего юбилейного знака и коллекции монет.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела, в связи с которми злоумышленнику может грозить максимальное лишение свободы до шести лет.