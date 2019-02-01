В Керчи раскрыли серию угонов и краж из автомобилей

Керченские полицейские задержали преступную группу, длительное время осуществлявшую на территории Керчи, угоны транспортных средств и кражи из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В январе текущего года в керченскую полицию поступили сообщения от местных жителей о двух угонах отечественных авто и одной краже видео-аудио оборудования из автомобиля.

Прибыв на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы опросили потерпевших и свидетелей, и проанализировав характер совершенных преступлений, установили, что во всех случаях действовала одна и та же группа преступников.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УР отдела полиции №1 УМВД России по городу Керчи были задержаны двое граждан по подозрению в хищении имущества и угона транспортных средств. Ими оказались керчане в возрасте 18 и 21 года, один из которых уже ранее привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

Подозреваемые признали свою вину в содеянном и рассказали полицейским о том, как совершали преступления.

Однажды ночью под действием алкоголя в одном из районов города молодые люди решили покататься на чужом автомобиле. Угонщики вскрыли припаркованный автомобиль и запустили его двигатель. Но проехав несколько метров транспортное средство заглохло, после чего молодые люди его бросили.

Далее молодые люди угнали транспортное средство отечественного производства, на котором горе-угонщики врезались в дерево. После этого, преступники проникли в третий автомобиль, похитили из него видеорегистратор и магнитолу, которые впоследствии выкинули.

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Оперативники установили, что молодые люди были причастны к совершению еще трех подобных преступлений, по которым в полицию обращений не поступало.

В отношении подозреваемых угонщиков возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, трактуемых уголовным кодексом России, как кража и угон.

На данный момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодым людям может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.