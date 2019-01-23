В Керчи распространитель наркотиков получил срок

Житель Керчи признан виновным в сбыте наркотических средств в значительном размере, за что был приговорен к лишению свободы.

Прокуратура Керчи выдвинуло обвинение 24-летнему молодому человеку в совершении преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30 – пунктами «а» и «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе проверки было установлено, что подозреваемый распространял наркотические средства группы «солей» на территории Керчи в значительных размерах.

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Керченский суд на основании предоставленных прокуратурой доказательств вынес приговор – наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.