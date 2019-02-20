В Керчи расскажут о продвижении бизнеса через Интернет

Проведение мероприятия согласовано с администрацией Керчи.

22 февраля 2019 года в 17:00 в конференц-зале администрации города Керчи пройдёт открытая бизнес-встреча по теме: «Развитие через инновации. Город, который рекомендуют». Об этом журналистам КерчьИНФО сообщил таргетолог, маркетолог, который работает более 8 лет в сфере интернет-продвижения в Керчи и Москве Игорь ФЕДОРОВ.

Молодой человек будет спикером на мероприятии и расскажет керчанам об администрировании интернет-сообществ, продвижении Крыма, крымских форумов и выставок по Италии, организации и сопровождении бизнес-встреч с делегациями из Италии.

Также гостей открытой бизнес-встречи ждёт анонс бесплатных тематических мероприятий в Керчи по теме продвижения в рамках проекта «Бизнес-марафон «Продвижение 3.0».

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Проведение мероприятия согласовано с администрацией Керчи.

Приглашаются предприниматели, а также все желающие, кому интересны современные маркетинговые инструменты для продвижения бизнеса.