В Керчи рассмотрели первый проект нового путепровода над улицей Буденного

Администрацией города был заказан проект строительства путепровода по шоссе Героев Сталинграда над улицей Буденного.

Сегодня было проведено совещание с проектантами — представителями ООО «Институт дорожно-мостового проектирования». Об этом сообщает пресс-служба Администрации.

Читайте: Субподрядчик проектировки ЖД подхода к Крымскому мосту отказывается платить за свою ошибку 22 000 000 рублей

Был рассмотрен предварительный вариант строительства путепровода, предложенный специалистами. Что касается старого недостроенного моста, он будет демонтирован. Построенный в 1986 году, он не соответствует современным требованиям. Было проведено полное исследование данного искусственного сооружения. На его основании определена фактическая грузоподъемность. И она является ниже допустимых норм, поэтому данное сооружение не подлежит повторному использованию. Также на совещании обсудили вопрос расположения остановочных павильонов.

«Здесь нужно все предусмотреть, чтобы жителям было удобно и комфортно добираться в разные районы города. Мы понимаем, что количество автотранспорта в городе возросло, увеличивается поток туристов, отдыхающих в Керчи, растет численность населения города, больше становится пассажиропоток. Все эти факторы мы связываем с перспективами развития Керчи, с запланированным строительством жилых микрорайонов, школ и детских садов. Отсюда появляется необходимость создания новых маршрутов пассажирского транспорта», — отметил глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

Сообщается, что срок окончания проектно-изыскательских работ — декабрь 2018 года. В рамках федеральной целевой программы на эти цели было выделено 30 млн. руб. Само строительство займет, после заключения контракта, от 18 до 24 месяцев. По разработанному проекту обязательно будут проведены публичные слушания.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.