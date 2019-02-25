В Керчи разработали дизайн-проект сквера у кинотеатра по улице Советской (ФОТО)

В ближайшее время керчанам будут предоставлены дизайн-проекты остальных общественных зон, которые будут благоустроены в этом году.

Разработан эскизный дизайн-проект благоустройства сквера у кинотеатра по улице Советской. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

Дизайн-проект предусматривает преображение территории по обе стороны от кинотеатра. В зонах отдыха планируется оборудовать декоративные кольца – цветочные клумбы с инсталляциями на тему кино. На базе существующих парапетов предусматривается установка полукруглых скамеек, скамеек со спинками, урн и замена тротуарного покрытия и уличного освещения. 37 декоративных светильников осветят этот сквер в центре города.

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Кроме того, запроектировано устройство автостоянок вокруг зеленой зоны. «Также планируется расширить видовой состав зеленых насаждений. Вдоль парковок и по всему периметру сквера будут высажены деревья и кустарники», — рассказывает БОРОЗДИН. Проект проходит согласование в Министерстве ЖКХ. В ближайшее время керчанам будут предоставлены дизайн-проекты остальных общественных зон, которые будут благоустроены в этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды». В Керчи разработали дизайн-проект сквера у кинотеатра по улице Советской



