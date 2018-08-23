В Керчи развернули большой флаг России (ФОТО)

Вчера в Керчи на площади имени Ленина прошел праздничный концерт, посвященный Дню Государственного флага.

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Перед началом концертной программы, юнармейцами был развернут большой флаг России. Для жителей города выступили керченские коллективы и вокалисты. Была организована ярмарка керченских мастеров, где можно было приобрести игрушки ручной работы, корзины, украшения и сладости.

Также возле сквера Мира прошел конкурс детского рисунка на асфальте «Триколор — это сила!». Приз зрительских симпатий получили рисунки, набравшие большее количество голосов.

Волонтеры рисовали аквагримом флаг всем желающим.

В Керчи развернули большой флаг России

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