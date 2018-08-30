В Керчи разыскивают пропавшего сапсерфера: почему спасли всех, кроме одного?

Уже более 10 дней идут поиски пропавшего в море Ивана ПРЕДМЕСТИНА. Требуется помощь в поисках в Керчи.

На побережье Краснодарского края в поселке Веселовка Иван отдыхал с друзьями и решил попробовать поплавать на сапсерфе. Взял в аренду доску и весло.

Вместе с друзьями он отправился в море, однако погода была ветреная и компанию из 4 человек унесло далеко от берега. Им понадобилась помощь.

Первым компанию ребят увидел руководитель местной экстрим-школы Антон СВИЖЕВСКИЙ:

«Я подплыл к ребятам, предложил помощь. Девушка согласилась, ребята не согласились, потому что у них были плавсредства большие, которые я не смог транспортировать на своей маленькой лодочке. Ни веревок, ничего у меня не было. Но девочку я отвез на берег», — рассказал Антон журналистам НТВ.

Однако подруга Ивана утверждает, что «спаситель» мог взять всех, а за транспортировку досок он хотел получить деньги.

В итоге получилось, что друзья Ивана нашли и другие способы добраться до берега. А сам Иван пропал. Не найдены ни доска, ни весло. Спасательного жилета не было. В поисках была задействована авиация и специальные морские отряды МЧС.

Пропал Иван 19 августа. В процессе поиска было решено исследовать крымское побережья, парня могло отнести в сторону Керчи.

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Как сообщили журналистам КерчьИНФО в управлении МЧС, активные поиски продолжались несколько дней.

Родные молодого человека просят помощи. Сейчас активный поиск спасателями прекращен. За работу взялись волонтеры.

Если вам что-то известно о месте нахождения Ивана — сообщите об этом в правоохранительные органы или по номеру экстренных служб.

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