В Керчи разыскивают свидетелей смертельного ДТП

Неравнодушных керчан, ставших свидетелями ДТП, с участием автомобилей Skoda Fabia и Dacia, просят помочь в установлении подробностей аварии. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Интересуют очевидцы движения Dacia до столкновения, и свидетели непосредственно аварии. Записи регистраторов приветствуются», — говорится в обращении к керчанам.

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Напомним, что смертельная авария, унесшая жизни двух человек, произошла 20.01.2019 в 20.40 на путепроводе Шоссе Героев Сталинграда.

Очевидцев ДТП просят писать на адрес Кати ШАМАЕВОЙ — https://vk.com/shamaeva либо звонить по телефону

+79788196658.