В Керчи разыскивают свидетелей смертельного ДТП

Родственники погибшего в ДТП мужчины ищут свидетелей ужасной аварии.

6 августа в Керчи на Горьковском мосту произошло ужасное ДТП с участием 4 автомобилей. Водитель ВАЗа погиб на месте.

Сегодня в редакцию КерчьИНФО обратились родственники погибшего мужчины. Они рассказали, что за рулем одного из автомобилей был лихач, который уже не раз был оштрафован за нарушение ПДД. Он выехал на встречную полосу и столкнулся «лоб в лоб» с ВАЗом.

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Родственники просят всех, кто видел это ДТП или есть запись регистратора — просьба сообщить по телефону +7 978 058 37 70.

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