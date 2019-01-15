В Керчи ребенок получил серьезные ожоги в детском лагере

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура города Керчи провела проверку исполнения требований законодательства об организации летнего отдыха и оздоровления детей.

Установлен факт получения 8-летней девочкой во время пребывания в детском оздоровительном лагере «Черноморочка» телесных повреждений в виде термических ожогов.

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Материалы проверки направлены в следственный орган для организации уголовного преследования.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Ход расследования контролируется прокуратурой города