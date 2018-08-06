В Керчи ремонтируют дорогу на Митридат

В прошедшую субботу, 4 августа, в Керчи начался ремонт самой туристической дороги — асфальтированного подъема на гору Митридат.

Дорогу для автомобилей приводят в порядок по ночам, чтобы не создавать препятствий для движения керчан и гостей города, желающих подняться на памятник истории и культуры.

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По плану рабочие должны закончить ремонт сегодня, 6 августа. Большая часть подъема уже покрыта новым свежим асфальтом, поездка по которому определенно станет приятным впечатлением для туристов, собравшихся прикоснуться к великому прошлому Керчи — древнейшего города России.

Ремонт дороги на Митридат. Фото

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