В Керчи ремонтируют дорогу на Митридат

В прошедшую субботу, 4 августа, в Керчи начался ремонт самой туристической дороги — асфальтированного подъема на гору Митридат.
Дорогу для автомобилей приводят в порядок по ночам, чтобы не создавать препятствий для движения керчан и гостей города, желающих подняться на памятник истории и культуры.
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По плану рабочие должны закончить ремонт сегодня, 6 августа. Большая часть подъема уже покрыта новым свежим асфальтом, поездка по которому определенно станет приятным впечатлением для туристов, собравшихся прикоснуться к великому прошлому Керчи — древнейшего города России.