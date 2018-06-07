В Керчи решается судьба путепровода на Буденного

Недостроенный путепровод на Буденного уже изучают эксперты. Журналисты КерчьИНФО узнали подробности о процессе работы и план новой дороги.

На днях в районе перекрестка улиц Буденного и Шоссе героев Сталинграда были замечены геодезисты. Заместитель главы Администрации Евгений АДАМЕНКО рассказал журналистам КерчьИНФО, что это уже проектные работы по путепроводу на Буденного:

«Проектная организация оценивает состояние старого путепровода. Потом примут решение — демонтировать или укрепить сооружение. Но этот путепровод однозначно ждут большие перемены».

Планируется, что путепровод расширят и он будет представлять собой большую развязку со съездами на новый путепровод по ШГС. Помимо нововведений, он сохранит существующий выход к заправке, съезд в сторону остановки «АТП», а параллельно улице Буденного появится новая дорога.

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Как отметил Евгений Николаевич, по плану развития города предусмотрен и съезд в сторону Слободки.

«По плану развития города Керчи до 2030 года в этом районе будет новый большой экономический центр. Поэтому выход в эту строну необходим».

На путепроводе будут предусмотрены остановки для общественного транспорта с учетом пешеходной доступности к ним жителей района.

«Заказчиком выступает Государственный комитет дорожного хозяйства РК. И мы благодарим его председателя Сергея КАРПОВА за то, что направил проектировщиков к нам, чтобы мы могли вместе создать проект с учетом интересов керчан», — отметил Евгений Николаевич.

Пока нельзя сказать, что рассматриваемый проект будет однозначно утвержден. На этом участке очень сложная геология — имеются даже грязевые вулканы. Планируется, что активная фаза работ начнется уже в 2019 году.

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