В Керчи решают проблемы с освещением улиц

В городской администрации Керчи занялись вопросом освещенности улиц. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

В своих обращениях к администрации города керчане часто поднимают вопросы уличного освещения. Ведь несоответствие нормам освещенности улиц приводит не только к дискомфорту граждан, но и к высокой аварийности на автодорогах.

«На днях было принято решение о выделении 100 000 000 рублей на освещение улиц Симферополя. Ждем доведения денежных средств на решение этой проблемы в Керчи», — пишет БОРОЗДИН.

В рамках реализации проекта «Умный город» глава администрации встретился с представителями компании «Авада». Предприятие выступило с предложением о внедрении в Керчи интеллектуальной системы управления внутренним и внешним освещением. На встрече БОРОЗДИН уточнил, что город в первую очередь интересует освещение улично-дорожной сети, парков и пешеходной зоны, а также грамотная архитектурная подсветка фасадов зданий, которая бы подчеркивала достоинства зданий.

«При этом электроэнергия не должна растрачиваться впустую», — подчеркнул БОРОЗДИН.

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Компания «Авада» самостоятельно производит энергоэфективное осветительное оборудование, которым можно управлять с помощью специального приложения. Если проект будет реализован, городские службы смогут постоянно вести мониторинг неисправностей и своевременно их устранять, а также составлять расписание включения и выключения наружного освещения.

Плюсом этого проекта является автоматическая настройка необходимой яркости освещения в зависимости от времени суток. Благодаря этому город сможет снизить энергопотребление и, тем самым, минимизировать затраты на обслуживание уличного освещения.