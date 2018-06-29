В Керчи рядом с пешеходным переходом произошла авария

В Керчи в районе остановки «Сильпо» неподалеку пешеходного перехода произошло дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль ВАЗ 2115 врезался в ограждение. Свидетели аварии предполагают, что автомобиль ехал на высокой скорости и не успел затормозить перед пешеходным переходом. Во избежание жертв водителю пришлось резко поворачивать.

Как сообщают очевидцы, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

Читайте: В Крыму в ДТП погиб мотоциклист

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.