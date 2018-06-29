В Керчи рядом с пешеходным переходом произошла авария

В Керчи в районе остановки «Сильпо» неподалеку пешеходного перехода произошло дорожно-транспортное происшествие.
Легковой автомобиль ВАЗ 2115 врезался в ограждение. Свидетели аварии предполагают, что автомобиль ехал на высокой скорости и не успел затормозить перед пешеходным переходом. Во избежание жертв водителю пришлось резко поворачивать.
Как сообщают очевидцы, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.
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