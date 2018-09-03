В Керчи сбили 4-летнего ребенка

По улице Театральной иномарка сбила 4 летнего ребенка.

Случилось ДТП сегодня около 11:15. Водитель красной «Тайоты» не увидел, как ребенок перебегал дорогу. В социальной сети свидетели пишут, что мальчик шел по тротуару с одной стороны, а родители были на противоположной.

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Малыш решил перебежать дорогу и угодил под колеса. На место вызвали медиков.

Свидетели предполагают, что водитель не увидел ребенка из за припаркованных авто.

Подробности ДТП выяснятся.

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