В Керчи сбили 4-летнего ребенка

По улице Театральной иномарка сбила 4 летнего ребенка.
Случилось ДТП сегодня около 11:15. Водитель красной «Тайоты» не увидел, как ребенок перебегал дорогу. В социальной сети свидетели пишут, что мальчик шел по тротуару с одной стороны, а родители были на противоположной.
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Малыш решил перебежать дорогу и угодил под колеса. На место вызвали медиков.
Свидетели предполагают, что водитель не увидел ребенка из за припаркованных авто.
Подробности ДТП выяснятся.