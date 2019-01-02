В Керчи сегодня нет воды

В нескольких домах по улице Ворошилова с утра нет воды. Об этом журналистам КерчьИНФО сообщили недовольные керчане.

Диспетчер керченского водоканала сообщает, что сегодня ночью в микрорайоне Марат-5 произошел порыв водовода. К его устранению оперативно направились сотрудники предприятия. В настоящее время специалисты работают над проблемой вместе с представителями КРЭС, потому что рядом проходит высоковольтная линия.

Подвоз воды в микрорайон организовывается водовозкой.

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По завершению аварийных работ, водоснабжение у местных жителей будет восстановлено.

Также порыв магистрального водовода произошел недалеко от стадиона в Аршинцево. Аварийная бригада уже занимается устранением поломки.