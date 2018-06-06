В Керчи сел на мель теплоход из Астрахани

Вчера, 5 июня, незадолго до полуночи в Керченском проливе село на мель астраханское судно т/х Волгонефть-214.

Из-за происшествия у керченских паромов возникли трудности с пересечением пролива, однако вскоре проблемы разрешились и движение судов полностью восстановилось.

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На данный момент теплоход остается на том же месте, куда он смог добраться вчера, — в районе порта Кавказ за причалом керченских паромов.

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