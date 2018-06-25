В Керчи сгорела дача

В Керчи полностью сгорела дача. Пострадавших нет.

Об этом пресс-служба МЧС Крыма сообщила журналистам РИА Новости.

«В Керчи на улице Цветочная горел дачный одноэтажный дом. В результате пожара, площадь которого составила 36 кв м, строение выгорело полностью. Владелец недвижимости устанавливается», — говорится в сообщении.

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Информация предоставлена в рамках справки о пожарах в Крыму за последние сутки. Известно, что за это время произошел пожар в Старом Крыму — горела пристройка к двухэтажному дому. А у жителей села Клепинино сгорел шкаф — площадь пожара 2 кв.м.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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