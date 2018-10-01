В Керчи сгорела квартира вместе с хозяином

Вечером 30 сентября в 19.45 на пульт МЧС поступил звонок, сообщавший о появлении дыма на девятом этаже десятиэтажного здания по улице Героев Сталинграда. На место происшествия мгновенно выехала бригада спасателей.

Как сообщил журналистам Керчь ИНФО сотрудник МЧС Кирилл Каменский: по прибытии сотрудников на место происшествия, ими был установлен факт возгорания однокомнатной квартиры на девятом этаже десятиэтажки. Бригада спасателей сработала оперативно — сначала была проведена эвакуация соседей, после чего двери загоревшейся квартиры была выбиты, и пожарные приступили к ликвидации пожара.

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Когда спасатели попали в помещение, пламенем была охвачена вся квартира, огнем были уничтожены двери, дверные проемы, мебель. В квартире был обнаружен человек без признаков жизни. Им оказался хозяин квартиры, мужчина 46 лет, который на момент возникновения пожара предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, других жертв пожара удалось избежать.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Причины пожара устанавливаются.

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