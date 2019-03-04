В Керчи школьники привели в порядок Братскую могилу партизан

«Они — Керчане с большой буквы».

В субботу, 2 марта, был проведен первый субботник в рамках программы «Керчь-Еникальский смотритель», которая реализуется про поддержке Администрации города Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Керчь-Еникальского общества истории и древностей.

«Он проводился на Братской могиле партизан 1943-1944 гг. на улице Льва Толстого. Материалы, инструмент, руководство и непосредственно участие от представителей Керчь-Еникальского общества истории и древностей. НО! То что сделали эти одиннадцать ребят, это ЧУДО. На наш призыв откликнулся Военно-патриотический клуб «Эльтиген».

11 школьников взяли достаточно крупный объект и справились с поставленной задачей.

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«Сметено, собрано и вынесено на контейнерную площадку порядка 2-х кубометров бытового и растительного мусора, вскопаны палисадники, очищены от растительности и мха архитектурные элементы братской могилы. Такое вот реальное дело от обыкновенных школьников нашего города-героя. ОНИ ПРИШЛИ И СДЕЛАЛИ. Спасибо огромное и ВПК «Эльтиген», и руководству и ребятам, каждому в отдельности. Они Керчане с большой буквы».

В субботнике приняли участие: Александра БЕЛОЗЕРОВА — ученица Морского Технического Лицея, Махсуджон ШАРИПОВ — ученик школы №10, Мария ГОРДИЕНКО — школа №15, Денис ПРИТУЛЕНКО — школа № 17, Александр КИОРСАК — ученик школы № 15, Дмитрий ЕВСЕЕВ — ученик школы № 1, Максим ВАЛИЕВ — школа № 4, Виктория БОНДАРЕНКО — школа №2, Вероника БЕЛОШАПКИНА — ученица школы №9, Максим КАЗАНЦЕВ — школа №17, Руслан УДОВИЧЕНКО — школа №4.

Керченские школьники приняли участие в субботнике на Братской могиле в Аршинцево