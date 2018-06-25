В Керчи снимают военный фильм

В Керчи телеканал «Звезда» снимает один из главных эпизодов будущего фильма. В съемках принимают участие представители общественной организации «Батарея 29 бис».

Сцена фильма подразумевает реконструкцию гибели военного бронекатера БК-31, который в 2016 году нашли на дне Волги в Волгограде. Дублером БК-31 стал БК-73. А вместо акватории реки Волги будет Керченский пролив.

Читайте: Поиск Батарея 29 БИС: страницы героической истории Керчи

Согласно историческим данным в октябре 1942 года этот катер был подбит в ходе артиллерийской дуэли. Через 75 лет его подняли и отправили на реставрацию. История катера оказалась непростой. Обнаружены интересные подробности его гибели и гибели экипажа. Очевидно об этом и узнает зритель будущего фильма.

Председатель правления общественной организации Александр ЁЛКИН еще на прошлой неделе сообщил журналистам КерчьИНФО о предстоящей съемке. Сегодня страницы актеров героического экипажа в социальных сетях пестрят фотографиями с места съемок.

Фото: соцсети.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.