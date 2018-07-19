В Керчи сносят дачи для строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту (ФОТО и ВИДЕО)

В Керчи подготавливают территорию для строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту.

В районе Верхнего Солнечного начались подготовительные работы для строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Для начала необходимо расчистить территорию от построек.

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Приступили к сносу дачных построек. Сегодня журналисты КерчьИНФО сделали несколько фото и видеокадров с места работ.

Предлагаем для просмотра фоторепортаж. Видео появится на сайте чуть позже.

Подготовка территории для железнодорожного подхода к Крымскому мосту. ФОТО

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