В Керчи сносят дачи для строительства Ж/Д подходов к Крымскому мосту (ФОТО и ВИДЕО)

В Керчи подготавливают территорию для строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту.
В районе Верхнего Солнечного начались подготовительные работы для строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту. Для начала необходимо расчистить территорию от построек.
Читайте: Строительство Ж/Д подходов к Крымскому мосту (ФОТО И ВИДЕО)
Приступили к сносу дачных построек. Сегодня журналисты КерчьИНФО сделали несколько фото и видеокадров с места работ.
Предлагаем для просмотра фоторепортаж. Видео появится на сайте чуть позже.
Подготовка территории для железнодорожного подхода к Крымскому мосту. ФОТО