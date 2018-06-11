В Керчи снова будет пробка: ремонт ШГС продолжается

В Керчи продолжаются ремонтные работы на Шоссе Героев Сталинграда. Днем снова ожидается пробка.

Подрядчик трассы «Таврида» АО «ВАД» продолжает работы по ремонту керченских дорог. Вчера сняли стары слой асфальта на участке от остановки «Пенсионный фонд» и до железнодорожного переезда по двум полосам движения.

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Сегодня работы продолжатся. В 8 утра рабочие обозначили новый участок. Наконец ремонт дороги дойдет до самого проблемного участка на Телецентре. Поэтому керчанам стоит готовиться к предстоящей пробке в обе стороны.

Ремонт дороги в Керчи

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