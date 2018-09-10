В Керчи снова не работают светофоры

Сегодня утром на перекрёстке улиц Мирошника и Маршала Ерёменко снова наблюдаются неполадки в работе светофора.

Утром возмущённая жительница города Керчь написала в редакцию КерчьИНФО письмо с жалобой на то, что на пересечении улиц Мирошника и Маршала Ерёменко снова не работает светофор. Хоть после празднования Дня города-2018 машин на улицах было очень мало, но они неслись с такой огромной скоростью, что местная жительница не на шутку испугалась за свою жизнь.

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На опасном перекрёстке с утра не регулируется дорожное движение, что создаёт большие неудобства при переходе улицы.

На данном участке такая ситуация происходит не в первый раз.

Команда КерчьИНФО призывает своих читателей быть осторожными на дорогах!

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