В Керчи снова оштрафовали стихийщиков

Специалистами отдела ветеринарии города Керчи и Ленинского района, совместно с сотрудниками других служб, проведены несколько рейдов, в результате которых выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

В Ленинском районе проводился рейд по пресечению незаконной транспортировки грузов, подконтрольных государственной ветеринарной службе, в ходе которого установлен факт перевозки крупного рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов.

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Также контрольно-надзорные мероприятия проведены в Керчи. Они направлены на выявление и пресечение правонарушений, связанных с реализацией товаров или оказанием услуг в местах, неустановленных для этих целей.

В ходе проведения мероприятий, были установлены факты реализации мяса и субпродуктов кур-бройлеров, а также продукции растительного происхождения без документов, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы.

Кроме того, в результате рейда, было изъято из оборота почти 50 кг рыбы и морепродуктов без наличия ветеринарных сопроводительных документов и сведений о собственнике товара.

Граждане, допустившие данные правонарушения, привлечены к административной ответственности.

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