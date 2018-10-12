В Керчи снова перебои с водоснабжением

Жителей Керченского полуострова ожидают перебои в подаче воды.
Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на КНС 6А 12.10.2018 г. с 18.3 ч. и до окончания работ, работы при необходимости будут производиться круглосуточно, вода в Ленинский и Кировский район будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.
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Керченский филиал ГУП РК “Вода Крыма” приносит извинения за причинённые неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды. На время производства работ.