В Керчи снова перебои с водоснабжением

Жителей Керченского полуострова ожидают перебои в подаче воды.

Керченский водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на КНС 6А 12.10.2018 г. с 18.3 ч. и до окончания работ, работы при необходимости будут производиться круглосуточно, вода в Ленинский и Кировский район будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.

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Керченский филиал ГУП РК “Вода Крыма” приносит извинения за причинённые неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды. На время производства работ.

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