В Керчи снова перебои с водоснабжением

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» предупреждает керчан о перебоях подачи воды в город.

Так, водоканал сообщает, что в связи с аварийными работами на 5 км Феодосийского шоссе на водоводе Д=1020 мм вода в Керчь будет подаваться с перебоями и пониженным давлением.

Трудности с водоснабжением возникнут завтра, 27 июня 2018 года, в период с 7 утра до 10 вечера.

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Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период. Водоканал приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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