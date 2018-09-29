В Керчи снова подорожал бензин

В Керчи на автомобильных заправочных станциях продолжают расти цены на бензин и дизельное топливо.
В Керчи на автозаправке «ATAN» цена бензина марки А-95 Premium составила почти 50 рублей. А самый недорогой бензин АИ-92 — 46, 29 рублей за литр.
Недовольные горожане продолжают наблюдать ситуацию, связанную с подорожанием бензина на автомобильных заправочных станциях Керчи.
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Отметим, что бензин в Крыму всегда был дороже, чем на материковой России.
«Ребята, я вчера приехал из Москвы. Год не был в Крыму и не могу поверить, что бензин может быть таким дорогим! Там 92 максимум 40 рублей стоит, а 95 — 42-44. И то это на заправке «Лукойл» — самый дорогой!» — пишет молодой человек в социальной сети.
Цены на бензин в Керчи на АЗС «ATAN»:
- А-95 Premium – 49. 99
- Аи-95 – 48. 73
- Аи-92 – 46. 29
- ДТ Extra – 50. 49
- Дизельное топливо – 49. 29