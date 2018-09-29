В Керчи снова подорожал бензин

В Керчи на автомобильных заправочных станциях продолжают расти цены на бензин и дизельное топливо.

В Керчи на автозаправке «ATAN» цена бензина марки А-95 Premium составила почти 50 рублей. А самый недорогой бензин АИ-92 — 46, 29 рублей за литр.

Недовольные горожане продолжают наблюдать ситуацию, связанную с подорожанием бензина на автомобильных заправочных станциях Керчи.

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Отметим, что бензин в Крыму всегда был дороже, чем на материковой России.

«Ребята, я вчера приехал из Москвы. Год не был в Крыму и не могу поверить, что бензин может быть таким дорогим! Там 92 максимум 40 рублей стоит, а 95 — 42-44. И то это на заправке «Лукойл» — самый дорогой!» — пишет молодой человек в социальной сети.

Цены на бензин в Керчи на АЗС «ATAN»:

А-95 Premium – 49. 99

Аи-95 – 48. 73

Аи-92 – 46. 29

ДТ Extra – 50. 49

Дизельное топливо – 49. 29

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