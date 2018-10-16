В Керчи снова решали судьбу новой развязки на Солнечном

Рабочей группой на публичных слушаниях утвердили проект новой транспортной развязки по Шоссе Героев Сталинграда.

Новая развязка включает в себя реконструкцию путепровода над дорогой по улице Буденного. Но, на самом деле, старый мост полностью будет демонтирован до фундамента.

Протяженность старой эстакады — 239 метров. Протяженность будущей развязки по Шоссе Героев Сталинграда — 1087 метров. Дорога будет 4-полосная, по две в каждом направлении движения. Пешеходные дорожки шириной более 2 метров.

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Будущая развязка представляет собой сложную транспортную систему. Помимо новой эстакады, здесь появится транспортное кольцо, дополнительные съезды на все примыкающие улицы.

Сложность нового строительства заключается в особенностях рельефа. Дорогу на Солдатскую слободку пришлось поднять из-за болота и грязевых вулканов. Поэтому для пешеходов сделают лестницу. Не забыли и про людей с ограниченными возможностями здоровья на колясках — предусмотрен короткий путь объезда лестницы.

При проектировке транспортной развязки предусмотрели движение троллейбусов в парк и развитие новых маршрутов в будущем. Однако, пока еще не решили вопрос регулирование движения всего общественного транспорта. Хотя компания проектировщика подавали необходимый запрос.

В скором времени проект новой развязки отправят на экспертизу.

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