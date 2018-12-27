В Керчи снова торговали мясом без документов

По результатам проверки индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.

Государственными ветеринарными инспекторами отдела ветеринарии города Керчи и Ленинского района, совместно с прокуратурой Республики Крым проведена внеплановая выездная проверка индивидуального предпринимателя, осуществляющего реализацию мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

В результате проведенной проверки, выявленная продукция в количестве 5,5 килограммов, не имеющая документов подтверждающих ее происхождение, признана некачественной и опасной.

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Вся изъятая продукция направлена на уничтожение путем сжигания в крематоре.

За установленные нарушения реализации продуктов убоя, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.