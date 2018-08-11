В Керчи соревновались юные пловцы

В Керчи, 11 августа, на территории водной станции прошли соревнования по плаванию «Веселый дельфин», посвященные всероссийскому дню физкультурника. Мероприятие было организовано старшим преподавателем физкультуры кафедры физического воспитания и спорта КГМТУ Светланой Петровной ВАСИЛЬЧЕНКО, которая в летний период обучает детей плаванью на водной станции.

В стартах приняли участие ребята не только из Керчи, но и Москвы, Санкт Петербурга, Сочи и Херсона. Самые старшие участники – ребята 2002 года рождения, а самым младшим нет еще и семи лет. Всего было подано более 60 заявок на участие.

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Из-за погодных условий план мероприятий пришлось изменить, но ни холодная вода, ни волны, ни ветер не помешали ребятам показать свое мастерство и технику. Каждый участник заплыва выбрал наиболее комфортный для себя стиль плавания.

Показав хорошие результаты, ребята получили заслуженные медали и грамоты, а также сувениры на память и угощения.

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