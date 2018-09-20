В Керчи стартует спортивно-юмористический проект «Футбол VS Юмор»

Уже в это воскресенье в Керчи стартует новый спортивно-юмористический проект «Футбол VS Юмор» от футбольного клуба «Океан» Керчь и команды КВН «Крымский мост».

Спортивно-юмористическое мероприятие пройдет 23 сентября в 16:00 по адресу: город Керчь, улица Мирошника, 1Б на мини-футбольном поле спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ». В ходе мероприятия организаторы проекта проведут футбольный матч между ФК «Океан» Керчь и командой КВН «Крымский мост». Также состоится мастер-класс от футболистов ФК «Океан» Керчь, юмористическое выступление команды КВН «Крымский мост», фотосессия и раздача автографов.

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Мероприятие продлится два часа и является бесплатным.

Руководитель команды КВН «Крымский мост» Виталий РЕЗНИЧЕНКО сказал несколько слов о предстоящем мероприятии:

«Организатором проекта является президент футбольного клуба «Океан». Он же помогает продвижению нашей команды КВН. Так родилась идея провести совместное мероприятие для того, чтобы обменяться опытом и показать, что можно заниматься спортом и юмором одновременно».

По словам организаторов проекта этот своеобразным матч поможет приобщить молодёжь к массовой культуре и спорту.

«У нас очень много материала, в том числе на спортивную тему, поэтому я сейчас не могу сказать, какие шутки будут преобладать на выступлении в воскресенье. Мы надеемся привлечь к себе больше внимания и считаем, что проект «Футбол VS Юмор» — это очень хорошая задумка», — рассказал журналисту КерчьИНФО Виталий РЕЗНИЧЕНКО.

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