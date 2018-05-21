В Керчи состоится большой велодень

Активист решил организовать празднование велодня. Керчан приглашают на велопробег. Кому нужны спортивные традиции в Керчи?

27 мая в 12:00 стартует празднование велодня. Организатором мероприятия стал активист и энтузиаст Лазарь КРУЦКИЙ:

«Я жил в Европе много лет в разных города и там велодень — это уже привычное для всех мероприятие. Недавно принимал участие в велопробеге в Симферополе. Решил создать такую традицию и в Керчи».

Организатор отмечает, что добиться разрешения на мероприятия от Администрации было довольно просто. Правда удивлен почему этим не занимается отдел спорта. Да и финансовые затраты тоже легли на плечи энтузиаста. Ему даже приходится платить библиотеке за пользование интернетом, чтобы размещать объявления о предстоящем мероприятии и переписываться с участниками и помощниками в организации. В то время, когда в той же библиотеке несовершеннолетние любители компьютерных игр пользуются им совершенно бесплатно, как утверждает Лазарь. Листовки с объявлением организатор тоже делает за свой счет и информацию в СМИ преподносит сам.

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Лазарь приглашает на мероприятие велосипедистов всех возрастов вне зависимости от уровня езды и модели велосипеда. Однако отмечает, что велопробеге по керченским улицам примут участия лишь уверенные велосипедисты возрастом старше 14 лет. Но на сбор могут приехать все желающие. Собравшись на центральной площади большой компанией вы покажете городу как много у нас увлеченных велотуризмом людей. Это даст возможность администрации города задумать о самостоятельной организации таких праздников и сделать наш город комфортнее для езды на велосипеде, учитывая интересы керчан. Собираются любители двухколесного транспорта 27 мая в 12:00 на площади Ленина. Ранее заявленный маршрут пробега будет изменен и опубликован в ближайшее время.

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