Керчь посетит с концертом фортепианист из Португалии

В Керчи 19 сентября пройдет музыкальный концерт португальского фортепианиста Жоау Шавьера. Об этом стало известно от Дворянского собрания Крыма.

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В Крыму с 16 по 23 сентября пройдет шестой международный Крымский музыкальный фестиваль. Проходить он будет при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Севастополя и Дворянского Собрания Крыма.

Помимо российских музыкантов, в фестивале будут принимать участие артисты из Италии, Португалии, Сербии, Венгрии, Нидерландов, США, Японии, Австралии и других стран, а также Академический симфонический оркестр Луганской филармонии.

Концерт состоится 19 сентября в 18:00 в детской музыкальной школе, находящейся в городском культурном центр имени Ю.Богатикова.

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